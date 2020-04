Lensmann gir seg

Lensmannen i Ulstein og Hareid, Hans-Eirik Pettersen, har på grunn av personlege årsaker bedt om å få verte omplassert til ei stilling i Ålesund.

Pettersen startar i den nye stillinga allereie 4.mai, og Tor Sæther tek over lensmannsfunksjonen i Ulstein og Hareid. Han er frå før lensmann for Herøy og Sande.

I ei orientering seier Pettersen at han har sett stor pris på å verte kjend med folk i Ulstein og Hareid dei vel to åra han har hatt stillinga i dei to kommunane.