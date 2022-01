Lemper på koronatiltak i Kristiansund

Koronatiltakene i Kristiansund kommune blir justert ned, opplyser kommunen i en pressemelding.

Besøksrestriksjonene på sykehjem blir opphevet. Kommunene går over til gult nivå i grunnskolen, videregående skole og barnehager.

I tillegg blir jevnlig testing sterkt anbefalt. Testingen er frivillig og tester vil bli utlevert av skoler og barnehager.

Karantene for husstandsmedlemmer med dose 3 blir opphevet. Nasjonale regler gjelder fra nå for de med dose 3.

Den generelle nærkontaktkarantene for barn under 18 år og elever i videregående skole for de som ikke er husstandsmedlemmer, blir opphevet.

For arrangementer og skjenking gjelder nasjonale regler.