Lekkasje fra Tafjord sitt anlegg

En vannlekkasje fra Tafjord sitt anlegg i Jimdalen i Norddal fører til at vann graver dype groper nedover fjellsiden. Det melder Sunnmørsposten. Kommunikasjonssjef i Tafjord, Kari Løken, sier at de nå jobber med å få inn mannskap til Muldalen for å prøve å finne lekkasjen.