Leiter framleis etter sakna kvinne

Politiet har i heile natt leita etter den sakna kvinna ved Kleive i Molde, utan resultat. Politiet jobbar ut ifrå ei hovudhypotese om at ho har vore ute å gått tur, men dei har ikkje fått nokon sikre observasjonar av kvinna. Dei vil halde fram med leiteaksjonen i dag saman med frivillige og helikopter. Kvinna er på besøk hos familie. – Ho er frå utlandet, og snakkar ikkje norsk, seier Sindre Molnes i politiet. Terrenget ho er sakna i er ei blanding av skog og bymiljø. Dei ber om at folk i nærområdet skal sjekke garasjar og uthus for å sjå etter den sakna kvinna. Ved observasjonar ring politiet på 02800.