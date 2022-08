Leiteaksjon ved Slogen

Ei kvinne har gått seg fast på fjellet Slogen i Ørsta kommune. Det skriv Sunnmørsposten. Hovudredningssentralen opplyser til avisa at dei hadde kontakt med kvinna på telefon rundt 16:20. Etter det gjekk ho tom for straum på telefonen og eit helikopter leitar i området no.