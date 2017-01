Leiteaksjon etter at det vart skote opp naudbluss i Haram

Det var etter at ein person på Fjørtofta såg fleire naudbluss vest for Haramsøya, at naudetatane vart kontakta.

– Vi må forsikre oss om at ingen treng hjelp. Vi har ikkje gjort nokon observasjonar og vi har ingen meldingar om sakna, seier redningsleiar Erik Willasen til NRK.

Rundt midnatt føregår søket framleis, men Hovedredningssentralen kjem til å avslutte etter ei stund, dersom det ikkje kjem indikasjonar på at det har skjedd ei ulykke. Området dei søker på er fem ganger åtte nautiske mil.

Eit Sea King helikopter frå Florø og luftambulansen frå Ålesund deltar i søket. Det same gjer to redningsskøyter, ein kystfregatt og to sivile skip.

Det er Hovedredningssentralen som koordinerer aksjonen.