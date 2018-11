Leitar med full styrke

Leiteaksjonen etter ei sakna kvinne i 20-åra i Ørsta held fram med full styrke til det blir mørkt. Det er endå ikkje gjort nokon funn i saka. Politiet har så langt ingen spor som tyder på at kvinna har vore utsett for noko kriminelt. Dei jobbar ut ifrå ein teori om at ho framleis er i live. Leiteaksjonen held fram utover kvelden og natta om kvinna ikkje er funnen innan då. Dette blir gjort med varmesøkjande kamera og kikkertar. Politiet håper likevel at dei vil finne kvinna før det blir mørkt, ettersom leitearbeidet blir vanskelegare då.