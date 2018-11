Leitar med drone

Leitinga etter Maja Herner i Ørsta held fram, åtte dagar etter at ho vart meldt sakna. I dag blir det også brukt drone i søket. Over 30 personar frå politiet er med i leiteaksjonen. Søndag vart det opplyst at ein ikkje reknar med å finne 25 år gamle Herner i live.