Leitar frameis etter 18-åring

Det blir framleis søkt for fullt etter 18 år gamle David Tarberg, som har vore sakna sidan vesle julaftan. Politiet seier til NRK at dei no har møte om kva dei skal gjere vidare. 18-åringen vart sist sett på Moltustranda i Herøy natt til laurdag.