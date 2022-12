Foreslo å kutte innleige av ekstrapersonell når pasientar ligg for døden

Glomstua omsorgsdistrikt i Molde har brukt 11 millionar kroner for mykje i år. Dermed sette leiinga seg ned og hadde ei «brainstorming» på korleis dei kunne spare.

Forslaga var blant anna å la pasientar ligge, at dei ikkje får dusje og ikkje sette inn ekstra personell til urolege pasientar eller dei som ligg for døden.

Det interne notatet blei delt i sosiale medium av tilsette og no haglar kritikken. Det var Romsdal budstikke som først omtalte saka.

Hans Hjelle og Elin Kathrine Simensen sit begge i arbeidsutvalet for pårørande ved Glomstua omsorgssenter. Dei er sjokkerte over spareforslaga. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Sjokkert

Harald Hjelle har far sin på sjukeheimen og trudde nesten ikkje det han las.

– Eg reagerte med sjokk og vantru. Det var ei liste vi ikkje hadde sett for oss kunne sjå dagens lys, seier Hjelle. Han sit i arbeidsutvalet for dei pårørande.

Det som skremde han aller mest er punktet om at det ikkje skal bli leigd inn ekstra folk for å ta seg av dei som ligg for døden.

Det å ikkje sette inn folk ved sjukefråvær får også store konsekvensar, meiner han. Frykta er at faren hans skal bli liggande i senga og ikkje få hjelp til å kome seg over i rullestolen.

Hjelle mistenker at fleire av punkta rett og slett er i strid med lova.

– Eg skjønner ikkje korleis dei skal klare å kutte meir. I dag er er tenestetilbodet bortimot på eit minimum. Det blir oppbevaring i staden for omsorg, seier Hjelle.

Corinna Stene er einingsleiar i Glomstua omsorgsdistrikt. Ho seier at mange av forslaga i det interne notatet aldri blir gjennomført. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Må stryke frå lista

Notatet var eit forsøk på å finne måtar for å halde dei økonomiske rammene, seier einingsleiar Corinna Stene. Ho kan forsikre om at mykje på lista aldri kjem til å bli gjennomført.

– Der er ting som strir mot regelverket vårt og etikken vår, så det held ikkje vatn. Her er mange ting som blir stroke frå lista, seier Stene.

Alle forslaga blei skrivne ned ukritisk og sendt til dei tilsette som skulle få kome med innspel. Sjølv om Stene visste at forslaga var i strid med lova, sende ho det likevel ut, fordi ho ikkje ville dikterer dei tilsette.

Einingsleiaren er lei seg fordi lista blei offentleg kjent og at mange har blitt engstelege og nervøse.

– Pasientane skal få det dei treng både av personale, god mat og den omsorga som er nødvendig for å ha det godt, seier Stene.

Trine Sevaldsen er fylkesleiar i Sjukepleiarforbundet. Ho meiner den økonomiske ramma er så snever at det blir umogleg å spare utan lovbrot. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Politisk ansvar

Sjukepleiarforbundet meiner at politikarane har sett tilsette i omsorgstenesta i ein umogleg situasjon med så snevre økonomiske rammer at det ikkje er fagleg forsvarleg.

– Det er utruleg bra gjort at dei tilsette er så tydelege på at dette ikkje lar seg løyse utan å bryte lova. Då er det eit politisk ansvar å sørge for at rammene blir utvida, seier fylkesleiar Trine Sevaldsen.

Ordførar Torgeir Dahl seier at Molde kommune brukar betydeleg meir pengar på pleie og omsorg enn samanliknbare kommunar.

Dei må difor ta grep for å hindre at ubalansen blir for stor. Innbyggjarane skal likevel oppleve ein god og trygg alderdom.