Leiar for prosjektstyret går av

Leiar for prosjektstyret for bygginga av nytt sjukehus på Hjelset, Johan Arnt Vatnan, går av. Vatnan kom inn i prosjektstyret hausten 2018, og tok over som leiar i januar 2019. Viseadministrerande direktør Heidi Nilsen skal leie forhandlingane for Helse Møre og Romsdal. Med seg får ho Terje Nikolaisen, administrerande direktør i Sykehusbygg.