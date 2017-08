Lehne Olsen senket Aalesund

Tromsø tok ledelsen ved Gjermund Åsen allerede etter seks minutters spill. Det var TIL-spillerens tredje scoring for sesongen. Etter 20 minutter utlignet Thanasis Papazoglou for Aalesund. Ved pause sto det 1-1.

Lehne Olsen sørget for at TIL tok ledelsen igjen med sin scoring noen minutter ut i andreomgangen, men Aron Elís Thrándarson utlignet for AaFK ni minutter etter sidebytte. Mikkel Kirkeskov (AaFK) forlot banen etter å ha fått sitt andre gule kort ni minutter senere, og Lehne Olsen satte inn seiersmålet for Tromsø da det var spilt en halv time i andre omgang.

Før kampen mot Aalesund hadde Tromsø gått poengløse av banen i hver kamp siden 25. juni. Før møtet med AaFK hadde Tromsø tapt tre kamper på rad.

Tromsøs Simen Wangberg, Lasse Nilsen og Christian Landu Landu pådro seg gult kort. For Aalesund fikk Daníel Leó Grétarsson, Bjørn Helge Riise og Kaj Ramsteijn gult kort.

Kai E. Steen dømte oppgjøret på Alfheim stadion. 3938 tilskuere hadde tatt turen.

I neste runde skal Tromsø møte Kristiansund, og Aalesund møter Stabæk.