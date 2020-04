Legionella ved omsorgssenter

Molde kommune opplyser at dei har funne legionellabakteriar ved Skåla omsorgssenter. Dei har tatt fem prøver av dusjar i ulike rom, og alle prøvene hadde for høge verdiar av legionella. Bakterien kan gje lungebetennelse, men ingen tilsette eller bebuarar har symptom på det, opplyser kommunen. No skal røyrsystemet kjemisk reinsast, men dette kan ta tid på grunn av korona. Kristian Hollingen som er ingeniør for inneklima og miljø ved Molde eigedom seier at dei som midlertidig løysing har bestilt dusjohvud med medisinske filter, og når dei er på plass skal det vere trygt å dusje igjen. Kommunen seier no dei skal gjere sitt beste for å sikre god hygiene til det er trygt å dusje igjen om nokre dagar, og dei presiserer at drikkevatnet er trygt å drikke.