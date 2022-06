Legger ut flere billetter etter Depp-nyhet

Sjef for Tahitifestivalen i Kristiansund, Thomas Ingebrigsten Lem, sier til NRK at de har besluttet å selge et par hundre billetter til etter den enorme pågangen i går. Billettene ble da utsolgt på kort tid etter at det ble det klart at skuespiller og gitarist Johnny Depp skal være gjestegitarist på konserten til Jeff Beck.

Depp er for tiden en av verdens mest omtalte menn, etter rettssaken mot hans ekskone Amber Heard. De ekstra billettene blir lagt ut fredag klokken 12:00, og festivalsjefen regner med at de blir solgt ut fort.