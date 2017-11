Legger stor vekt på lokale ønsker

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier han vil legge stor vekt på lokale ønsker når det kommer til navn på de nye regionene. Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal fra Arbeiderpartiet har bedt kommunalministeren svare på hva statsråden syns om at to av fire vestlandsfylker gjør krav på navnet «Vestlandet». Sanner sier at i hans anbefaling til Stortinget vil han legge vekt på at navnet er mest mulig samlende og råd fra Språkrådet vil være en del av den samla vurderinga.