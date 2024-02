Legger saken på hylla

Et enstemmig kommunestyre i Herøy vedtok å legge deponisaken på hylla. Dermed blir det ikke opprydning av de forurensa massene i Fosnavåg hamn.

– Det blir for dyrt. Vi klarer det mest sannsynlig ikke innafor rammene vi har fått, og vi har nok ikke økonomi til å gå ut over dem, sier ordfører i Herøy, Trine Storøy.

Videre forteller hun at de har brukt åtte til ni millioner på utredning, og at kommunestyret nå har bedt henne om å gå i dialog med staten for å prøve å få det tilbakebetalt.