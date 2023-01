Legger ned to legekontor - ser på andre tiltak

I et budsjettvedtak før jul vedtok Stranda kommune å legge ned legekontor både i Geiranger og Hellesylt. Nå skal kommunen se på andre tiltak som kan hjelpe de som er berørt.

– Det er ikke til å legge skjul på at avstandsproblematikken er utfordringen her. Både for kommunen, men ikke minst for innbyggerne, sier ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp).

Det var Sunnmørsposten som først omtalte saken.

Blant tiltakene de skal se på i starten av neste uke er organisert transport til legekontoret - nettopp på grunn av avstanden fra Geiranger og Hellesylt til det legekontoret som fortsatt skal være på Stranda.

– Det er ikke lett å få til, men vi skal nærmere på det, sier Tryggestad.

De to legekontorene som legges ned har hatt begrensa åpningstider. Ordføreren forklarer at det i Hellesylt har hatt åpent én dag i uka, og det i Geiranger har omtrent det samme. Tryggestad begrunner nedleggelsene med at kommunen har begrensa med økonomiske midler.

– Og da må vi nesten se nærmere på alle tiltak per dags dato, sier han.