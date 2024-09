Legger ned Teaterfabrikken

Teaterfabrikken i Ålesund åpna dørene for 28 år siden. Nå har Astrid Overaa bestemt seg for å legge ned, melder smp.no.

– Vi er stolt og glad for det vi har fått til. Men vi kan ikke unngå å si at det å drive ei kulturscene i 2024 er en heilt anna utfordring enn det var i 1996, sier Overaa.

– Utelivet i byen har vokst. Det er veldig mange om beinet. Bra for byen, og bra for publikum, men for oss, så koster det mer.