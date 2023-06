Legger ned R8Me

Selskapet R8Me blir lagt ned og et nytt holdingselskap blir opprettet. Den uoppgjorte regningen på 900.000 kroner til Molde bærekrafthub vil bli betalt om kort tid. Det skriver Sunnmørsposten.

R8Me blir nå erstattet av selskapet ESG Trackr Holding AS der Westre selv blir styreleder. Dette holdingselskapet påtar seg forpliktelsene R8Me har overfor selskapet Fylkeshuset AS. Det dreier seg her om 8,4 millioner kroner, som det fylkeskommunalt eide selskapet Fylkeshuset skal ha tilbakebetalt.