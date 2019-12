Legger ned i Vanylven

Det videregående skoletilbudet i Vanylven blir lagt ned. Det er klart etter at fylkestinget vedtok fylkebudsjettet for 2020 i ettermiddag. Skolen som er en del av Herøy videregående skole, ble foreslått lagt ned for ett år siden, men den gang opprettholdt politikerne skolen. Nå må Møre og Romsdal fylkeskommune spare 112 millioner kroner. Leder i fylkesutdanningutvalget, Per Ivar Lied (Sp) sier det er tungt å legge ned skolen. Politisk sett burde denne skolen vært opprettholdt, men en rekke andre indikatorer taler for nedleggelse, sier Lied.