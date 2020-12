Legger landstrømanlegg på is

Det planlagte landstrømanlegget for Kystruten på Storkaia i Molde blir skrinlagt. Det opplyser Molde og Romsdal Havn i en pressemelding. Det interkommunale havneselskapet har siden 2019 jobbet med å få på plass et slikt landstrømanlegg og har fått tilsagn om økonomisk støtte fra Enova. Men som følge av redusert liggetid for Kystruten i Molde fra nyttåre blir planene lagt på is.