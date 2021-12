Legger frem to alternativer

Aksjonen Møre uten Møreaksen legger frem to alternativer for å knytte sammen Aukra og Midsund til fastlandet.

Det ene er en tunnelløsning til 4,4 millliarder kroner, det andre en løsning med flytebroer til mellom 5 og 6 millioner kroner

Tanken er at dette skal være et fylkesveiprosjekt som skal gi øyboerne et alternativ til Møreaksen, sier Terje Tovan i Møre uten Møreaksen. Han ber fylkestinget ta opp saken.

Varaordfører i Molde Odd Helge Gangstad (Sp) sier Stortinget har vedtatt Møreaksen og han håper på byggestart i 2023. Gangstad sier han ser ingen grunn til å bruke tid på alternative forslag.