Legg vekk sak etter dødsfall

Politiet har lagt vekk saka mot Sunndal kommune etter at ein eldre mann døydde etter å ha ete snus. Mannen var dement og pasient på den kommunale eldreinstitusjonen. Ifølgje politiet har ingen av dei tilsette vedgått å eige snusboksen som den demente pasienten skal ha fått tak i. Politiadvokat Anders Skorpen-Trøen seier til NRK at dei ikkje klarer å bevise at kommunen eller dei tilsette har gjort noko straffbart. Også statsforvaltaren granskar saka, men har førebels ikkje trekt nokon konklusjon.