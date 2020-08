Legg til rette for oppdrett

Oljenæringa er ikkje lenger det einaste satsingsområdet for Vestbase. Ved området som basen eig på Averøya blir det no lagt til rette for at andre næringer kan kome inn. Til dømes kan området egne seg om nokon vil drive landbasert oppdrettsverksemd, seigedomsansvarleg Terje Kvisvik.