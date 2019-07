Legg plan for å hente ut klatrarar

I føremiddag møtest redningsmannskapet for å legge ein plan for å hente ut to tjekkiske klatrarar frå Trollveggen. Då landar også eit helikopter på Fiva gård. Operasjonsleiar Roar Fylling i politiet seier det er fare for steinsprang der mennene ligg, og at mannskapa må vurdere tryggleiken før dei kan gå inn. Politiet trur dei to mennene i 40-åra har mist livet i eit fall.