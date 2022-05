Legg opp til mindre nybygging

Fylket skal no lage strategi for miljø, klima og energi. Eitt av spørsmåla er om vi skal ha meir vedlikehald og mindre nybygging av både hus og vegar. Ole Helge Haugen, som leiar Seksjon for berekraftlig samfunnsutvikling i fylket, seier vi må ta betre vare på det vi har. Utbyggingsutvalet for bygg og vegsaker skal uttale seg på eit møte i dag.