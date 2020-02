Legg ned sportsbutikkar

Sportsbutikkane Sport Norge Kristiansund og Sport Norge Ålesund blir lagt ned, skriv E24. Ifølgje nettstaden har eigaren bak bestemt seg for å legge ned åtte butikkar over heile landet, og mellom 50 og 60 tilsette blir dermed berørte.Dei siste dagane har det kome fram at fleire av dei store kjedene har økonomiske utfordringar.