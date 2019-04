Legg ned i Fosnavåg

Offshoreselskapet Solstad Offshore legg ned kontoret i Fosnavåg, og samlar dei to avdelingane dei har på Sunnmøre i Ålesund. Administrerande direktør i Solstad, Lars Peder Solstad, seier til nett.no at dei tilsette i Fosnavåg har fått tilbod om jobb i Ålesund. Totalt er det 25 ansatte ved dei to avdelingane.