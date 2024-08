Legg ned diskgolf-bane

Molde Disksport har sett seg nødt til å legge ned frisbeegolf-anlegget i Katthola. Det skriver Romsdals Budstikke.

Til avisen sier Geir Walther Sandvik, leder i Kviltorp Vel, at det er mange som har meldt fra om hensynsløs oppførsel på banen. De har sett en negativ utvikling over tid og vil ikke risikere at folk blir truffet.

Klubben skal nå se om de kan etablere seg en annen plass.