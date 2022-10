Legg hotellsatsing på is

Flakk Gruppen legg hotellplanane på Hellesylt på is. Til Sunnmørsposten opplyser Knut Flakk at dei har bestemt seg for å legge både Basecamp Hotel Hellesylt og hotellprosjektet på Ljøen på is inntil vidare. Dette på grunn av skatteauken som regjeringa foreslår i statsbudsjettet.