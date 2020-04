Legesenter stengt i Kristiansund

Sentrum legesenter i Kristiansund er stengt på grunn av en positiv korona-prøve hos en person som jobber ved senteret. – Pasienter som tilhører legesenteret blir sendt til andre legesenter for øyeblikkelig hjelp så lenge kontoret er stengt, opplyser kommunen i en pressemelding. Pasienter og andre som har vært i kontakt med personen som har testet positivt blir kontaktet av smittevernteamet til Kristiansund kommune. Disse må regne med å bli satt i karantene. – Dette er en krevende situasjon, men vi håndterer den på best mulig måte. Smittevei er foreløpig ukjent, og smitteteamet har kalt inn ekstra ressurser for prøve å spore smittekilden, sier kommuneoverlege Askill Iversen Sandvik. Dersom du lurer på hvilket legesenter du skal henvende deg til kan du lese mer her.