Legekontorene tar ikke telefonen raskt nok

Se undersøkelsen av 33 legekontor over hele landet lenger nede i saken.

– Frustrerende

Svein Magnus Kvaløy ga opp å få hjelp på det lokale legekontoret i Sykkylven på Sunnmøre. På grunn av den lange ventetiden der benytter han seg heller av legekontoret i Ålesund hvor han gjennom jobben har bedriftshelsetjeneste.

– Det må jo gå an å få tak i legen. Man ringer jo for en grunn.

Når NRK ringer til legekontoret i Sykkylven, venter vi i 22 minutter før røret løftes av, men det er ingen som snakker i andre enden. Kvaløy har opplevd å vente i telefonkø i 20 minutter, før linjen ble brutt.

– Da gadd jeg ikke å ringe opp igjen og stille bakerst i køa. Så jeg kjørte heller ned og pratet med de i skranken, sier han.

41 prosent svarer ikke i tide

Fastlegeforskriften slår fast at 80 prosent av alle telefoner skal besvares innen to minutter. NRKs undersøkelse viser at 41 prosent av anropene tar lengre tid, åtte år etter lovendringen som skulle forkorte ventetiden.

Svartidene varierer fra ett sekund hos Kirkegaten Legekontor i Skien, og Grimstad Legesenter, til 22 minutter hos Sykkylven Legesenter.

– Avvik skal ikke være normalen

Pasient- og brukerombud i Møre og Romsdal, Hanne Haavde Stenseth, sier til NRK at fastlegene plikter å innrette seg slik at de normalt kan besvare 80 prosent av alle henvendelser innen to minutter.

– Det betyr at det av og til kan være avvik fra dette, men avvik skal ikke være «normalen».

Gjennom online-tjenester kan de fleste bestille time over nettet. Det er en utfordring for dem som ikke bruker internett, og som har telefon som eneste alternativ for å kontakte legen.

– Alle har rett til et likeverdig tilbud, uansett om man benytter seg av digitale tjenester eller ikke, og fastlegen plikter å sørge for at dette blir ivaretatt, sier Stenseth.

OPPFORDRER TIL Å KLAGE: Pasient- og brukerombud Hanne Haavde Stenseth oppfordrer folk til å klage på lange telefonkøer. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Vurderer å starte tilsyn

Assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Vegard Ansok, er ikke imponert over det NRKs undersøkelse viser.

– Forskriften er jo tydelig her, vi forventer at allmennlegetjenesten skal være godt tilgjengelig, og at innbyggerne skal ha tilgang per telefon.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal oppfordrer de som opplever lange telefonkøer til å klage, og vil vurdere å starte tilsyn på bakgrunn av NRKs kartlegging.

– Vi må vurdere de opplysningene vi får både direkte gjennom klager og saker vi ser omtalt i media, sier Ansok.

VURDERER TILSYN: Assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Vegard Ansok. Foto: Roar Strøm / NRK

Lover bedring

TAR OVER DRIFTEN: Kommunedirektør i Sykkylven kommune, Geir Ove Vegsund. Foto: Berge Myrene / NRK

I NRKs kartlegging hadde Sykkylven legekontor lengst ventetid. Kommunen tok nylig over driften av legekontoret, og kommunedirektør Geir Ove Vegsund lover bedring.

– Det er endring på gang. Etter ferien øker vi bemanningen, for å få det under kontroll, sier han.

Kvaløy håper at situasjonen på legekontoret vil bedre seg.

– Jeg synes de fortjener å få litt tid på seg til å få orden på ting. Om det viser seg over tid at det ikke går, så gidder jeg ikke mer, sier han.

Slik har vi gjennomført undersøkelsen:

Vi har ringt 33 legekontor, tre i hvert fylke i løpet av uke 25, 26 og 27. Vi har ringt alle kontorene tre ganger på forskjellige tidspunkt i løpet av åpningstiden (unntatt i pausene), totalt 99 oppringinger.