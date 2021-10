Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Befolkninga i Noreg har fått prenta inn at vi skal halde oss heime ved det minste snufs eller vondt i halsen.

– Eg må ha legeerklæring for å vere borte frå skulen berre for å vere forkjølt og snufse litt, sukkar Madelen Valbø Enoksen (18) på Ålesund vidaregåande skole.

Fråversreglane skaper frustrasjon både hos elevar og legar, som opplever eit rush av snufsete elevar på legekontoret.

No varslar den nye kunnskapsministeren, Tonje Brenna (Ap), at ho vil gjere reglane mindre rigide og byråkratiske.

– Regjeringa sitt mål er at elevane skal vere mest mogleg på skulen. Det er uheldig at fastlegar si knappe tid blir tatt opp av forkjølte elevar. Derfor vil eg sjå på moglegheita for å forme fråværsreglane på ein betre måte.

Kunnskapsminister Tonje Brenna vurderer å endre reglane for fråvær i skulen. Foto: Marit Eilertsen

Fraværsgrensa i korte trekk Ekspandér faktaboks Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.

Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer.

Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen.

Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter.

Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke elevenes totale fravær.

Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær. (Kilde: Udir.no)

Eksplosjon av sjuke

Fråversgrensa blei innført igjen sist veke, og Kremmergården legesenter i Ålesund har dei siste dagane har dei blitt kontakta av mange ungdomar.

Kontorsjef ved Kremmergården legesenter i Ålesund, Ingunn Myklebust, seier at dei merkar auka pågang av ungdommar som treng legeerklæring. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Frå før av var det alt hektiske dagar på legekontoret. Kontorsjef Ingunn Myklebust seier telefonen ringer i eitt sett.

– Etter at samfunnet opna opp igjen har det eksplodert med smitte av luftvegsinfeksjonar. Vi klarer nesten ikkje ta unna, seier Myklebust.

– Unødvendig ressursbruk

Også i Kristiansund merkar legane at det har auka med førespurnader dei siste dagane.

– Det blir relativt mange unødvendige konsultasjonar som fastlegen heller kunne brukt til meir fornuftige ting, seier kommuneoverlege Askill Sandvik.

Kommuneoverlege i Kristiansund, Askill Sandvik, meiner fastlegane heller bør bruke tida på sjuke folk enn å skrive erklæringar til forkjølt ungdommar. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Han meiner styresmaktene burde ha venta med å innføre fråværsgrensa til etter jul. I haust florerer det med forkjøling og luftvegsinfeksjonar. I tillegg er influensa venta å kome snart.

Ekstra stress

Elevorganisasjonen meiner det hastar for den nye kunnskapsministeren å endre reglane.

– Vi har valet mellom å overbelaste fastlegane eller å gå på skulen sjuke for å få karakter i faga, seier leiar i Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs.

Leiar for Elevorganisasjonen, Edvard Botterli Udnæs, trur mange elevar går på skulen no sjølv om dei er sjuke. Foto: Torkil Stoltz / NRK

Ved skulen i Ålesund håper også Madelen Valbø Enoksen og venninna Sofie Solheim at reglane blir endra raskt.

– For oss som går sisteåret har fråværet mykje å seie for vitnemålet vårt. Det kan ende med at du kjem på skulen sjølv om du er sjuk, seier Solheim.

Sofie Solheim meiner fråværsgrensa fører til eit ekstra stress. Foto: Remi Sagen / NRK