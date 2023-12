Legeforeininga reagerer sterkt

Helse Midt-Norge vengeklipper Helse Møre og Romsdal i spørsmålet om vidare innføring av Helseplattforma, meiner president Anne-Karin Rime i Den norske legeforeininga. Ho meiner vedtaket er ansvarspulverisering sett i system, og at saka set både det lokale helseføretaket og St. Olavs hospital i ein umogleg situasjon. Presidenten i Legeforeininga stiller spørsmålet om Helse Midt-Norge forstår konsekvensane av dagens vedtak. Rime meiner heile regionen blir kasta ut i ein dramatisk situasjon der både pasienttryggleiken og arbeidsmiljøet for dei tilsette blir ofra til fordel for økonomien.