Legeforeininga kritisk til Helseplattform-saka

Presidenten i den Norske legeforeininga Anne-Karin Rime er sterkt kritisk til at Helse Midt-Noreg vil innføre Helseplattforma i Møre og Romsdal, trass i innstillinga frå det lokale helseføretaket.

Dersom innstillinga går gjennom ofrar Helse Midt-Norge pasienttryggleiken og arbeidsmiljøet for dei tilsette til fordel for økonomien, seier Rime til NRK. Stig Slørdal, administrerande direktør i Helse Midt-Norge, ønskjer at Helseplattforma blir innført ved sjukehusa her i fylket som planlagt til våren. Det er stikk i strid med det samrøystes vedtaket i Helse Møre og Romsdal sist veke. Styret i Helse Midt-Noreg behandlar saka i morgon, onsdag.