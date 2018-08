Lege om Grøvdal: – Ser bra ut

Landslagslege Ove Talsnes sier at Karoline Bjerkeli Grøvdal ikke har blitt dårligere etter å ha vært plaget med en irritert hals den siste tiden. – Hun er litt sår i halsen, men ikke noe verre. Det passer veldig godt å få et forsøk nå sånn at vi får sett litt hvordan kroppen fungerer, men vi får ikke noe svar på det før vi ser hvordan hun responderer på den konkurransen hun har i dag, sier Talsnes.

Grøvdal springer kvalifisering på 3000 meter hinder klokken 12.25.