Lege og kommune får kritikk

Både legevaktslegen og kommunen får kritikk etter at en pasient i en sunnmørskommune fikk slag i fjor sommer.

Pasienten tok kontakt med legevakta med mistanke om slag uten at legen gjorde nok for å avdekke om det stemte.

Først da pasienten kom på sykehuset ble det slått fast at vedkommende hadde fått slag.

Statsforvalteren slår fast at kommunen burde hatt et bedre system for å vurdere hastegraden for pasienter som tar kontakt.