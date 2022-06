Lege etterforska for overgrep

Ein legevaktslege i fylket er under politietterforsking for seksuelle overgrep mot ein pasient under ein konsultasjon. Legen har vore granska til saman åtte gonger før, og fleire gonger har dei faglege vurderingane hans vore tema. Også Statens helsetilsyn er kopla inn i saka. Mannen risikerer å misse retten til å drive som lege.