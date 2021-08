Lege blir granska av helsetilsynet

Ein lege i Romsdal blir no granska av Statens helsetilsyn for utskrivinga av narkotiske tablettar. Saka starta då legar på sjukehuset i Molde oppdaga at legen skreiv ut store mengder til ein rusmisbrukar samtidig med at sjukehuset forsøkte å trappe ned bruken av tablettane. I varselet står det at det ikkje fins nokon medisinsk grunn til utskrivinga, og at mengda er så stor at det gir klar rus. Legen skal ha skrive ut mange gongar anbefalt døgndose til fleire pasientar.