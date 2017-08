Lege advart etter uforsvarlig kreftkonsultasjon

En kvinne klaget legen inn til Statens helsetilsyn da hun ikke opplevde at hun fikk hjelpen hun har krav på. Kvinnen var til konsultasjon hos legen etter at hun selv hadde funnet en to centimeter kul i det ene brystet. Legen på sin side fant ingen kul, og henviste henne heller ikke videre til eksperter.

Pasienten opplever at legen ikke har tilstrekkelig kunnskap om kvinnebryst, og valgte å klage han inn da hun ikke ønsker at andre skal oppleve en lignende praksis.Legen har hatt autoriasjons i Norge i litt over 1,5 år.

Pasienten selv skal ha bedt om henvisning til mammografi, men legen skal ha ansett det som unødvendig, og forklart at melkekjertlene kan forandre seg i størrelse. Andre leger skal ha sagt det motsatte til pasienten – at det ikke er vanlig at melkekjertlene forandrer størrelse hos kvinner på hennes alder.

Kreften var ondartet

Helsetilsynet viser til Norsk Elektronisk Legehåndbok, og ifølge de er det vanlig å anse fortykkelser i bryster hos kvinner over 50 år som kreft inntil det motsatte er bevist. I den aldergruppen er kreft den vanligste årsaken til kul i brystet, og det er derfor viktig at pasientene sendes videre til utredning og diagnostikk.

En annen lege tok mammografi, ultralyd og biopsi av kulen, som viste seg å være ondartet. Kvinnen er operert, og alt skal stå bra til med henne.

Den innklagede legen står på sitt og at han ikke fant en kul da han undersøkte pasienten. Statens helsetilsyn mener at legen handlet faglig uforsvarlig, og at han heller ikke har vist særlig selvinnsikt i ettertid.