Dei tilsette på sjukehuset i Molde fekk nyleg refs for å ha gløymt igjen ein 40 centimeter lang stålvaier inne i kroppen til ei kvinne. Kvinna kom frå det utan alvorlege skadar, men klaga.

Konklusjonen var ikkje til å ta feil av:

Legane hadde gjort mykje gale. No slår dei tilbake.

– Det er uheldig at Statsforvaltaren brukar YouTube-videoar for å orientere seg om korleis prosedyren blir utført, skriv dei i eit klagebrev til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Dei ber samtidig om ei ny vurdering av saka.

Brevet er signert to av overlegane i helseføretaket. Ingen av dei vil la seg intervjue av NRK og seier at brevet får tale for seg sjølv.

Kritikk på fleire punkt

Legane har lista opp ei rekkje punkt dei hevdar den innleigde konsulenten har misforstått og tydlegvis ikkje har kjennskap til før han trekte sin konklusjon:

Overlegane meiner det er gale når konsulenten skriv at feilen med å gløyme igjen ein stålvaier skjer «uhyre sjeldan».

Dei reagerer på at han meiner det er «nesten utruleg» å gløyme igjen ein stålvaier i pasienten sin kropp

Dei hevdar han har misforstått prosedyrane ved innlegging av ein stålstreng, og viser til at han refererer til ein YouTube-video

Dei hevdar vidare at han viser til retningslinjer som er i strid med rutinane på fagfeltet

Og at han konklusjonen er «i overkant preget av etterpåklokskap og fremstår tidvis unødvendig raljerende overfor involvert personell» Overlege Yngve Müller Seljeseth hevdar at saksbehandlarane hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal ikkje har god nok kompetanse. Foto: Remi Sagen / NRK

NRK skreiv nyleg om overlegen Yngve Müller Seljeseth i Ålesund som miste nattesøvnen etter ei anna klagesak. Han meinte at Statsforvaltaren i Møre og Romsdal ikkje hadde nok kompetanse og trekte feil konklusjon.

Den samme kritikken kjem no på nytt.

Den omtalte videoen er laga av eit amerikansk selskap og viser korleis ein mandreng skal leggjast inn i ein blodåre. Ein mandreng er ein tynn plastsonde med ein stålvaier inni.

Hevdar konsulenten avslører seg

Det er Steinar T. Aase som har vore medsinfagleg konsulent for Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Aase er avtroppande fylkeslege i Vestfold og har vurdert det som skjedde då ein lege under spesialisering (LIS) gløymde igjen stålvaieren inne i kroppen til ein pasient. Han ønskjer ikkje å kommentere kritikken frå overlegane.

I konklusjonen som blei fatta i fjor sommar, skreiv han mellom anna:

«I den instruksjonsvideoen på YouTube som den påklagede LIS viser til, presiseres det også veldig tydelig at man bare behøver å føre inn mandrengen omtrent tilsvarende kateteret (CVK) sin lengde, og at det meste av mandrengen derved forblir godt synlig utenpå pasienten».

Legane meiner denne skildringa av korleis inngrepet bør utførast ikkje er korrekt og hevdar det avslører at den medisinskfaglege konsulenten ikkje kan nok.

Det var her ved sjukehuset i Molde det gjekk gale då legane la inn ein stålvaier i kroppen på ein pasient. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Avviser kritikken

Fylkeslegen i Møre og Romsdal, Karin Müller Mikaelsen, avviser at Aase har brukt YouTube til å trekkje sin konklusjon om at pasienten fekk uforsvarleg helsehjelp.

– Dette er ein faktafeil. LIS-legen viste sjølv til denne videoen som ei av kjeldene hans. Difor kommenterte vår medisinfaglege saksbehandlar innhaldet, men brukte ikkje sjølv YouTube som kjelde for normering, skriv Mikaelsen i ein e-post til NRK.

Fylkeslege Karin Müller Mikaelsen avviser at den innleigde konsulenten har brukt YouTube for å trekkje sin konklusjon. Foto: Roar Strøm / NRK

Les heile svaret frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Ekspandér faktaboks Vi har stilt desse spørsmåla til fylkeslege Karin Müller Mikaelsen, som har det overordna medisinskfaglege ansvaret i tilsynssaker hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. 1. – Er du enig i kritikken frå legane? – Kvalitetssikring og kvalitetskontroll ved helseforetak er svært viktig. Uheldige hendelser som denne kan skje - men burde ikke skje. Det er fylkeslegens og statsforvalterens mandat å påpeke dette. Det er ikke unaturlig at det kan være forskjellige meninger om enkelte faglige premisser, men vi står fast ved vår konklusjon. Vi er tilfreds med at Molde sjukehus har forbedret rutinene sine for å legge inn sentralt venekateter etter denne hendelsen. Sykehuset har gjort rede for hvordan de nå kontinuerlig skal arbeide for å sikre seg mot komplikasjoner ved denne og andre prosedyrer, og hvordan de jobber med god opplæring av nye leger. 2. – Legane som har skrive under er spesielt kritiske til at den sakkunnige skal ha brukt YouTube for å vurdere saka, kva er din kommentar til det? – Dette er en faktafeil. LIS-legen viste selv til denne videoen som en av hans kilder. Derfor kommenterte vår medisinskfaglige saksbehandler innholdet, men medisinskfaglig saksbehandler brukte ikke selv YouTube som kilde for normering. Han påpekte i det avsluttende brevet at det «er nødvendig å ha en kritisk holdning til det som legges ut på internett, siden slett ikke alt er kvalitetssikret eller har vært gjennom vurdering hos andre fagfeller». 2b. – Betyr det at de meiner at saksbehandlaren her skildrar prosedyren slik den faktisk burde vore utført? – Når det gjelder ditt tilleggsspørsmål, så etterlyser du medisinskfaglig informasjon på et detaljnivå som er vanskelig å forklare for lekfolk i en e-post. Disse detaljene var ikke avgjørende for vår konklusjon om forsvarlighet av helsehjelpen til denne pasienten. Innlegging av denne type kateter er del av den basale opplæringen som ivaretas av virksomheten uten at det forelå prosedyrer i HMR HF på dette feltet. Fagdirektør i helseforetaket og klinikksjef ved Molde sjukehus drøftet i mars saken med undertegnede. Vi hadde en omforent forståelse av grunnprinsippene i forbedringsarbeid og framtidig styrking av kvaliteten på helsetjenestene. 3. – Statsforvalteren i Møre og Romsdal har i løpet av kort tid fått klager på tre avgjerder. I alle sakene klagar helsepersonell på manglande kunnskap hos dei som har granska sakene. Kva er din kommentar til det? – Selv om det nå kom tre klager innen kort tid, er det et lavt tall i forhold til antall saker vi avslutter. Vi avsluttet 231 hendelsesbaserte tilsynssaker i 2021, 227 hendelsesbaserte tilsynssaker i 2020, 179 hendelsesbaserte tilsynssaker i 2019 og 210 hendelsesbaserte tilsynssaker i 2018. Dette er tall kun for hendelsesbaserte tilsynssaker uten landsomfattende tilsyn eller tilsyn med omsorgstjenester i kommunen. De kommer i tillegg. 4. – Får klagene i desse sakene nokon konsekvens for saksbehandlinga i klagesaker framover? – Vi leser og vurderer alle tilbakemeldingene vi får. Vi prøver alltid å begrunne avgjørelsene våre på en slik måte at alle involverte - både virksomheter, helsepersonell og den som klager - kan forstå dem. 5. – Forstår du at helsepersonell opplever sakene som belastande, spesielt dersom dei meiner at konklusjonen er feil? – Kvalitetssikring og kvalitetskontroll i helsetjenesten er svært viktig. Det er fylkeslegens og statsforvalterens rolle å påpeke når vi vurderer at kvaliteten i for eksempel behandling eller prosedyrer kan bli bedre. Hvordan involvert personell opplever eventuell kritikk skal ikke påvirke dette kvalitetsarbeidet. 6. – Opplever du at helsepersonell er for hårsåre? Dette spørsmålet har vi ikkje fått svar på.

NRK forklarar Kvifor blir legar og sjukepleiarar granska? Bla vidare Kven kan klage? Pasientar som meiner dei ikkje har fått den behandlinga dei skulle hatt eller har fått ein skade som følgje av helsehjelpa, kan klage til Statsforvaltaren.

Statsforvaltaren er sett til å granske saker der det er rimeleg grunn til å tru at noko har blitt gjort feil. Kva inneber granskinga? Ei slik gransking inneber mellom anna at Statsforvaltaren hentar inn pasientjournal og får informasjon frå den som klagar.

Helsepersonellet og leiinga blir også bedne om å gje sin versjon av kva som har skjedd.

Saka blir vurdert både av helsepersonell og juristar hos Statsforvaltaren.

Dei mest alvorlege sakene blir sende vidare til Statens helsetilsyn som til dømes kan ta frå legar retten til å praktisere eller konkludere med at helsepersonell eller verksemda har brote lova. Kor mange slike saker er der? Berre i 2021 behandla statsforvaltarane 2241 klagesaker frå heile landet.

I 1 av 3 saker blei det konkludert med eitt eller fleire lovbrot. Slike lovbrot kan på sikt få yrkesmessige konsekvensar.

225 saker var så alvorlege at dei blei sende til Statens helsetilsyn. Kan ikkje klage på konklusjonen På dei fleste saker har ikkje legar og anna helsepersonell klagerett.

NRK har spurt dei åtte statsforvaltarane kor mange som likevel prøvar å klage på vedtaket. Dei har ingen eksakte tal, men etter alt å dømme er det svært få.

Slike saker er ei stor belastning for pasientane og pårørande som har blitt skadelidande, men det er ofte tungt også for dei tilsette i helsevesenet. Forrige kort Neste kort

Skuffa over legane

Leiinga i Helse Møre og Romsdal stiller seg ikkje bak kritikken frå legane, og strekar under at dei har eit godt samarbeid med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

– Så vil det vere enkeltsaker der våre legar er usamde i konklusjonar knytt til tilsynssaker. Det ønskjer vi å følgje opp gjennom saksbehandlinga og dialogen med Statsforvaltaren, skriv fagdirektør Erik Solligård.

Han beklagar på nytt overfor pasientane som har vore involvert i sakene.

Fagdirektør Erik Solligård stiller seg ikkje bak kritikken frå overlegane i Molde. Foto: Karl Jørgen Marthinsen / NTNU

Kvinna som gjekk rundt med stålvaieren i over tre månader har også tidlegare fått ei orsaking frå sjukehuset. Ho har ikkje noko til overs for misnøya frå legane.

– Det er ganske dårleg at dei klagar. Dei har sendt ei orsaking for at dei gjorde feil, då bør dei jo ta på seg vaksen-buksene sine og stå for det dei har gjort, seier ho. Ho ønskjer ikkje å utdjupe kritikken ytterlegare.

Dei to legane seier til NRK at dei sterkt beklagar det som skjedde for pasienten, og at kritkken i brevet rettar seg mot saksbehandlinga til Statsforvaltaren.

Først etter tre månader oppdaga legane at kvinna hadde gått rundt med ein 40 centimeter lang stålvaier frå halsen til lysken. Det kunne blitt fatalt. Foto: privat