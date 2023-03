Legane vurderer å slutte

Fire månader etter at Helseplattformen blei innført ved St. Olavs hospital, viser ei spørreundersøking at nesten halvparten av legane vurderer andre jobbar. Føretakstillitsvalt Tobias Iveland i Yngre legers forening seier til Adresseavisa at verken løysinga eller kvardagen har blitt betre. I alt har 725 legar svart på undersøkinga frå Legeforeininga, og det er litt under halvparten av legane ved St. Olav.