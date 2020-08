Leeds vil kjøpe Aursnes

Leeds vil kjøpe Molde-spilleren Fredrik Aursnes for nærmere 60 millioner kroner. Dermed kan Aursnes som lenge har vært aktuell for en overgang til franske Toulouse på nivå to i Frankrike, ende opp i Premier League. Både Daily Mail og The Sun melder om Leeds' interesse for midtbanespilleren, med en mulig prislapp på fem millioner pund, tilsvarende 58 millioner kroner. Det er betydelig mer enn det Molde og Toulouse skal har blitt enige om. 24-åringen vurderte om han skulle takke ja eller nei til Toulouse da han snakket med Romsdals Budstikke tidligere i august.