Leder med to til pause

Et effektivt Molde-lag leder med to mål over greske Aris Thessaloniki i det første oppgjøret i den 3. kvalifiseringsrunden til Europaligaen. magnus Wolff Eikrem scoret det første målet etter 27 minutter spilt. Fem minutter senere la Eirik Hestad på til 2-0.