Lavere snittpris torsdag

I Midt-Norge blir det en snittpris for strøm på 0,12 kroner per kilowattime torsdag og en makspris på 0,13 kroner. Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Torsdagens snittpris per kWh er 0,02 kroner lavere enn onsdag og 0,43 kroner lavere enn samme dag året før.