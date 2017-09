Lavere lakselusnivåer på oppdrettsanleggene

I Trøndelag og Møre og Romsdal er lakselusnivået i oppdrettsanleggene lavere enn i samme periode i fjor, mens det er noe høyere i Troms, ifølge Mattilsynet.

Samtidig viser Havforskningsinstituttets årlige overvåking av villaks at det var mye lus på utvandrende laksesmolt på Vestlandet, mens det var lite lus på vill laksefisk fra Nordland og nordover.

– Trolig ble laksesmolt fra Hardanger og Sogn og Fjordane hardest rammet av lakselus i år. Her gikk nivåene av lus som ble observert på fisk fra å være lave tidlig i undersøkelsesperioden til høye, og på slutten av sesongen ble det funnet lakselus på all laksesmolt som ble undersøkt her, skriver Havforskningsinstituttet.

I Nord-Norge er jevnt over lite lus på villaksen, opplyser instituttet.