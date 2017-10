Lavere avgift

Avgiften for tilsyn av fiskemottak settes ned fra 0,5 til 0,19 promille av selskapenes omsetning knyttet til mottak av fisk. Avgiftsendringen gjelder for hele 2017, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet. – Vi ønsker å redusere den totale avgiftsbelastningen for bransjen, forklarer fiskeriminister Per Sandberg (Frp).