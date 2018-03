Lavere arbeidsgiveravgift til flere

Møre og Romsdal Arbeiderparti mener at flere distriktskommuner i fylket bør få en lavere arbeidsgiveravgift enn i dag. Dette vil være et viktig virkemiddel for å styrke det enkelte lokalsamfunn og næringslivet i kommunene ved å trygge og skape flere arbeidsplasser. Fylkesårsmøtet mener derfor at det er nødvendig med en gjennomgang av dagens ordning for å se hvilke kommuner som bør få en lavere arbeidsgiveravgift.