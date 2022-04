Lauslaten etter valdshending

Politiet har bede om fire vekers fengsel ein mann i 20-åra etter ein valdsepisode i ein bustad på Volsdalsberga i Ålesund onsdag kveld.

Retten meinte derimot at det ikkje er fare for at mannen vil gjennomføre nye lovbrot og mannen blei dermed lauslaten.

Mannen i 20-åra er sikta for vald og kroppskrenking mot ein annan mann. Han blei sendt til Ålesund sjukehus etter valdshendinga, men skal ikkje ha fått livstrugande skader. Det var eit vitne til hendinga.