Lata som han selde konsertbillettar

Ein mann i slutten av 20-åra frå Nordmøre er tiltalt for fleire tilfelle av bedrageri. Mannen skal lurt fleire personar til å overføre pengar for billettar til ein Hellbillies-konsert og ein TIX-konsert som han ikkje hadde planar om å sende dei. Han er også tiltalt for to mindre tjuveri frå ein butikk på Nordmøre.